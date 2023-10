Le BEL 20 se distingue grâce à ses poids-lourds AB InBev et arGEN-X

En progressant de 1,8% à 3.365 points mardi vers onze heures, l'indice BEL 20 faisait nettement mieux que ses voisins européens grâce au soutien de ses poids-lourds AB InBev (52,76) et arGEN-X (451,80) qui bondissaient de 3,7 et 3,3% après résultats, Aedifica (51,65) gagnant de même 5,4%.

Solvay (100,30) et UCB (69,78) remontaient de 2,6 et 0,7%, Aperam (25,72) et Umicore (22,60) de 0,5 et 1,1%, GBL (69,12) et Sofina (180,90) de 1 et 1,7%, Elia (90,65) et D'Ieteren (141,20) de 1,8 et 2,5%.

Barco (14,52) et Galapagos (30,95) se démarquaient par des replis de 0,4%, Cofinimmo (59,20) regagnant par contre 3% tandis que KBC (52,42) et Ageas (36,35) étaient positives de 0,8%.

Care Property Invest (11,70) bondissait par ailleurs de 4,1%, VGP (76,80) et Xior (27,15) progressant de 3 et 2,4%, Agfa-Gevaert (1,494) et Ontex (6,82) de 3,4 et 2,8%, Orange Belgium (13,78) et Cenergy (6,30) de 2,7 et 4,5%.

Celyad (0,658) et Onward Medical (3,06) valaient enfin 7,5 et 3,4% de plus que la veille à l'inverse de Mithra (1,15) qui revenait aux écrans avec un cours en baisse de 4,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0640 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0620 la veille vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 60.380 euros, en recul de 150 euros.