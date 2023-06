Le BEL 20 termine de peu dans le vert

Solvay (105,85) suivait avec un mieux de 1,15%, UCB (84,98) et Galapagos (39,34) reculant par contre de 0,79 et 1,53%.

Dix de ses éléments terminaient dans le vert, emmenés par Melexis (89,60) et arGEN-X (370,00) qui gagnaient 1,70 et 1,51% en compagnie de D'Ieteren (172,30), en hausse de 1,23%.

Proximus (7,17) chutait de 2,29% en tête des baisses, AB InBev (51,05) reculant de 0,23%, KBC (61,96) et Ageas (37,28) de 0,77 et 0,93%.

Bpost (4,14) et Unifiedpost (3,86) restaient positives de 2,1 et 1,4%, Orange Belgium (14,58) et DEME (121,60) progressant de 1,9 et 2%, Belysse (1,16) de 2,6% comme Azelis (22,74).

Oxurion (0,0029) rebondissait enfin de 7,4% tandis que Hyloris (11,65) et Mithra (2,345) valaient 3,5 et 2,3% de plus que vendredi, Sequana Medical (3,11) abandonnant par contre 3,1%.