Le BEL 20 termine la semaine sous les 3.700 points

Seules positives vendredi vers onze heures, KBC (64,78) et UCB (82,02) devaient voir leurs regains se réduire finalement à 0,87 et 0,76%, le BEL 20 suivant ses voisins européens à la baisse avec un recul final de 0,91% à 3.684,94 points.

Sofina (204,80) chutait de 2,66% devant 6 autres baisses de plus de 2%, Aedifica (61,55) et Cofinimmo (70,80) reculant de 2,38 et 2,61%, Ageas (37,75) et Melexis (89,15) de 2,10 et 2,03%, Barco (20,30) et Umicore (25,65) de 2,22 et 2,29%.

arGEN-X (454,70) et Galapagos (35,90) perdaient 0,50 et 0,72%, Solvay (104,35) reculant de 1,14%, Aperam (27,25) et GBL (73,70) de 1,41 et 1,47%.