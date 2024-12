Le gaz européen atteint les 50 euros, une première depuis plus d'un an: comment expliquer cette hausse?

Le cours du gaz européen a atteint, puis dépassé, mardi la barre des 50 euros le mégawattheure, une première depuis plus d'un an, porté notamment par l'expiration d'un accord de transit entre l'Ukraine et la Russie et un hiver froid.

Aucune livraison de gaz russe à l'Europe via l'Ukraine n'est prévue mercredi 1er janvier, selon des données publiées ce mardi par l'opérateur ukrainien GTSOU, actant la fin d'un contrat russo-ukrainien de 2019 et des approvisionnements de plusieurs pays de l'Est de l'Europe.

Malgré l'invasion russe de l'Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine en février 2022, le géant d'Etat russe Gazprom fournissait toujours du gaz à l'Europe, notamment la Slovaquie, la Moldavie et la Hongrie, via un réseau de gazoducs sur le sol ukrainien. Selon les chiffres publiés par GTSOU sur son site, les volumes prévus pour mercredi sont de zéro m3 et les livraisons cesseront tôt dans la matinée.