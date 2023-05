Le modèle de franchise entraînerait la suppression de 6.500 emplois, selon les syndicats

En franchisant 128 magasins intégrés, la maison mère de Delhaize, le groupe Ahold, pourrait "à terme quintupler son bénéfice annuel", selon des estimations publiées jeudi par les syndicats. Cet objectif serait réalisé par "la baisse progressive des conditions de travail mais surtout par une réduction drastique de l'emploi", estimée à environ 6.500 postes (sur un peu plus de 10.000) dans les supermarchés. "Les travailleurs et travailleuses qui refusent catégoriquement ce plan en ont donc parfaitement compris les enjeux", avertissent conjointement le Setca, la CNE et la CGSLB.