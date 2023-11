Le Pas-de-Calais sonné et inondé après une nuit de pluies diluviennes

Météo-France a placé jeudi le département en vigilance rouge à la fois pour les crues les pluie et inondations, un épisode qui ne doit commencer à s'estomper que vers 16H00 vendredi. Le Nord, la Seine-Maritime et la Somme sont eux placés en vigilance orange.

Pas moins de 130 communes ont selon elle été touchées ces derniers jours par les inondations dans le département, déjà affecté par la tempête Ciaran le 2 novembre, puis les crues record de la Liane, l'Aa et la Canche mardi.

La préfecture dénombrait jeudi soir une centaine d'interventions des pompiers et "133 évacuations de personnes" dans le département. Le bilan reste de trois blessés légers depuis lundi.

La Croix-Rouge a ouvert douze centres d'hébergement, dont le plus important, basé à Saint-Étienne-au-Mont, compte 40 lits.

Les écoles de 200 communes resteront fermées vendredi comme la veille et la circulation des trains reste interrompue sur deux tronçons (Boulogne-Etaples et Saint-Pol-Etaples) au moins jusqu'à samedi "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", a indiqué la SNCF sur X.