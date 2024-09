Le rouge l'a emporté après les chiffres de l'emploi américain

Solvay (31,21) et Syensqo (70,54) abandonnaient 1,45 et 2,16% en compagnie de Galapagos (24,98) qui reculait de 1,65% ; arGEN-X (487,60) et UCB (160,40) restant par contre positives de 0,27 et 0,50%.

Umicore (10,15) emmenait les baisses avec une chute de 3,24% alors que les immobilières Aedifica (63,50) et Cofinimmo (65,90) se distinguaient par des hausses de 1,76 et 1,78%.

KBC (66,92) et Ageas (46,34) valaient 0,62 et 1,24% de moins que la veille, AB InBev (56,56) reperdant 1,22% alors que Lotus Bakeries (11.680) remontait de 0,86%.

D'Ieteren (216,40) et Elia (103,10) étaient en hausse de 0,28 et 0,88% à l'inverse de Melexis (76,85) et Azelis (18,60) qui cédaient 0,84 et 1,12%.

Unifiedpost (3,58) et Jensen (44,50) regagnaient par ailleurs 5,6 et 2,5%, Atenor (5,58) récupérant 3,1% alors que Aperam (23,14) et Agfa-Gevaert (1,032) reculaient de 2,6 et 3%, What's Cooking (87,60) de 1,6%, Cenergy (9,30) de 4,1%.