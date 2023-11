Le spécialiste français des vélos reconditionnés Upway va ouvrir un entrepôt en Belgique

L'entreprise entend y installer un atelier à la pointe, avec une station de lavage et une ligne d'emballage, afin de redonner vie à des milliers de vélos électriques. Elle s'emploie actuellement à nommer une équipe complète de chefs mécaniciens, de techniciens et de responsables d'exploitation. A très court terme, la structure passera ainsi à 20 collaborateurs (techniciens, magasiniers, gestionnaires), un nombre qui pourrait ensuite augmenter en fonction des besoins de capacité.

Pour Philippe de Schutter, responsable de l'expansion chez Upway, l'entrepôt belge présente plusieurs avantages: "il nous rapproche de nos clients belges, renforce notre relation avec notre écosystème Benelux, nous permet d'élargir notre gamme de vélos électriques reconditionnés et contribue à réduire les prix". Pour lui, ce dernier point est essentiel car 56% des Belges qui ne possèdent pas encore de vélo électrique indiquent que le prix est un obstacle majeur.

Depuis sa création à Paris en 2021 par des anciens dirigeants d'Uber, Upway a levé un total de 60 millions de dollars et remis à neuf plus de 20.000 vélos électriques, qu'elle se procure auprès de différentes sources (magasins de vélos, dont plus de 250 en Belgique, fabricants et particuliers).