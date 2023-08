Le tarmac de Brussels Airport accessible aux férus d'aviation lors du Spotters Day

Brussels Airport a organisé mardi la sixième édition de son "Spotters Day". À cette occasion, une vingtaine de férus d'aviation ont pu accéder au tarmac pour prendre des photos des pistes et découvrir les opérations cargo. Ils ont également pu visiter la caserne des pompiers de l'aéroport.

La dernière édition du Spotters Day remontait à 2019. L'événement n'avait ensuite plus été reconduit en raison de la pandémie de Covid-19. L'aéroport affirme cependant souhaiter reprogrammer ce genre de journée à l'avenir.

Les 20 chanceux ont été sélectionnés, par le biais d'un concours, parmi plus de 400 '"spotters", ces amateurs d'avions et de photographie. "J'ai sauté au plafond lorsque j'ai reçu le mail m'informant que je pourrais être présent", a déclaré l'un des heureux gagnants, Rico Valkenborgh. "Pouvoir admirer de si près ces immenses oiseaux prendre leur envol, c'est tout simplement fantastique."

Chaque jour, des dizaines de passionnés d'aviation se rendent à l'aéroport pour prendre en photo les avions. En 2018, deux plateformes ont été mises à disposition des "spotters" afin de leur offrir un endroit sûr, offrant une large vue sur les pistes.

Mardi, les amoureux de ces grands oiseaux de métal ont eu l'occasion de prendre, depuis le tarmac, des photos des appareils au décollage et à l'atterrissage, et notamment des icônes de Brussels Airlines rendant hommage à la culture belge ("Rackam" pour Tintin, "Aerosmurf" pour les Schtroumpfs ou encore "Amare" pour Tomorrowland). Les photographes amateurs ont également pu capturer la nouvelle livrée "Bruxelles" d'Ethiopian Airlines et l'avion Disneyland de Vueling.

Les spotters sont des "ambassadeurs de l'aviation", selon la porte-parole de Brussels Airport, Ihsane Chioua Lekhli. "Ils prennent de très belles photos, les publient sur les réseaux sociaux et soutiennent ainsi l'aéroport et les compagnies aériennes. Pour les mettre à l'honneur, nous voulions leur proposer cette opportunité unique."