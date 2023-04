Le trafic ferroviaire a pu reprendre à Luttre après la découverte d'un obus

Le service de déminage est intervenu sur place et a indiqué que l'objet suspect ne présentait aucun risque d'explosion. L'alerte et le périmètre de sécurité ont donc été levés.

D'importantes rénovations sont réalisées à la gare de Luttre depuis le 16 mars. Pour le besoin des travaux, la circulation était déjà à l'arrêt sur la ligne 117 entre Manage et Luttre et sur la ligne 124A entre Luttre et Charleroi-Central, et le restera jusqu'au 16 avril.