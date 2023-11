Le Trophée de l'Indépendant de l'année décerné à "100% Liégeois"

Le 2e Trophée de l'Indépendant de l'année a été décerné mercredi soir à Geoffrey Defize et Kerby Manise pour leur entreprise "100% Liégeois", unique boutique à proposer uniquement des produits issus de la province de Liège, et située en Cité ardente.

Organisée par la division business de l'opérateur télécom VOO en partenariat avec le magazine Trends Tendances, le groupe de presse Sudinfo et l'Union des classes moyennes (UCM), cette distinction a pour objectif de mettre à l'honneur les indépendants bruxellois et wallons et de récompenser leurs initiatives et leur savoir-faire dédié à l'amélioration de l'expérience client.

La 2e place est revenue à Romain Pantoustier pour "NeZ Zen", une parfumerie artisanale namuroise, tandis que la dernière marche du podium a été décernée à Roxane Battisti et Cécile Depelsenaire pour "SaprisKids!", un concept store écoresponsable installé à Charleroi.