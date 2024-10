L'entreprise belge Smappee décroche un Red Dot Award pour ses bornes de recharge

Smappee a été récompensée jeudi soir lors des prestigieux "Red Dot Design Award" pour le design de ses bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques EV Line, s'est réjoui vendredi l'entreprise courtraisienne. Cette dernière a remporté le Red Dot: Best of the Best Award, soit la plus haute distinction, dans la catégorie "Design concept".