Les avions de TUI retrouveront l'aéroport d'Anvers le 7 octobre

Cette redirection temporaire des vols anversois à Brussels Airport était due à des problèmes persistants concernant les pièces de rechange pour les trois avions Embraer de type E195-E2. La piste d'atterrissage de l'aéroport anversois n'est en fait pas assez longue pour accueillir un autre appareil de type Boeing.

Une solution a depuis été trouvée et TUI proposera à nouveau des vols depuis et vers Anvers dès le 7 octobre, a confirmé un porte-parole. Le tour-opérateur y lancera directement son programme d'hiver, un peu plus tôt que d'habitude, toujours avec un avion Embraer, est-il précisé.