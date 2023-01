Les Bourses européennes finissent proches de l'équilibre

Les Bourses européennes ont fini sans tendance claire vendredi à l'issue d'une séance très hésitante, avant une semaine particulièrement chargée sur le plan économique et monétaire et après des données et résultats qui incitent les investisseurs à rester prudents.

Les places européennes ont clôturé comme elles avaient commencé, à savoir sans grande variation à Paris (+0,02%), Francfort (+0,11%) et Londres (+0,05%). Sur la semaine, les indices ont continué d'avancer, comme ils le font depuis le début de l'année.