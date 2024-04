Les Bourses mondiales dispersées, prises dans un flot de publications

La séance est aussi marquée par plusieurs indicateurs d'inflation en Europe bien reçus par le marché.

En Allemagne, l'inflation a bien reculé à 2,2% sur un an en mars, à son plus bas niveau depuis mai 2021 et en France, l'inflation sous-jacente a diminué de nouveau sur un an à +2,2% en mars 2024, après +2,6% en février.

Ces données sont publiées au lendemain de la réunion de politique monétaire de la BCE qui n'a pas créé de surprise en laissant ses taux inchangés tout en ouvrant la porte à une première baisse des taux en juin.