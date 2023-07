Les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève les 15 et 16 juillet

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève les samedi 15 et dimanche 16 juillet prochains, préviennent mardi la Belgian Cockpit Association (Beca), l'association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV. Les trois organisations ont lancé un ultimatum à la direction, lui donnant jusqu'à vendredi midi pour venir avec une proposition acceptable.