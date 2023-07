Les résultats de Aperam et arGEN-X ont freiné le BEL 20

Sofina (214,00) se distinguait par contre en gagnant 2,69%, Solvay (107,55) et UCB (80,86) s'appréciant de 2,04 et 0,12%, AB InBev (53,47) de 1,19%, Ageas (38,74) et KBC (68,08) de 0,23 et 0,53%.

Il subissait la pression de Aperam (28,49) et arGEN-X (469,10) dont les résultats étaient accueillis par des baisses de 2,46 et 0,99%, les immobilières Aedifica (61,50) et Cofinimmo (69,50) ayant elles-mêmes viré de 1,36 et 1,77% à la baisse.

D'Ieteren (159,40) et Melexis (95,45) valaient 1,66 et 2,63% de plus que la veille alors que Barco (20,56) et Elia (112,40) cédaient 0,19 et 0,53%.

Econocom (2,60) abandonnait par ailleurs 4,6% alors que Lotus Bakeries (7.330) et la BNB (572,00) remontaient de 2,8 et 1,4%, Bpost (4,29) et Keyware Tech. (1,00) de 1,2 et 5,2%, SmartPhoto (28,00) et Crescent (0,019) de 5,6%.

Mithra (1,518) plongeait enfin de 18,7% après avoir déjà perdu 8,6% la veille, Celyad (0,528) ayant par contre viré de 3,5% à la hausse tandis que Sequana Medical (3,33) et Nyxoah (7,20) gagnaient 2,4 et 4%.