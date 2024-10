L'heure de la décision au procès de l'accident du TGV Est

Six prévenus, dont la SNCF (en tant que personne morale) et Systra (la société d'ingénierie chargée des essais), sont poursuivis pour "homicides et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité".

Lors du procès, au printemps, le parquet a dénoncé "un aveuglement collectif" dans la conduite des essais en survitesse et une série de décisions "absurdes". Le procureur Nicolas Hennebelle a souhaité que cinq des six prévenus, dont la SNCF, SNCF Réseau (chargé de la gestion des voies) et Systra soient déclarés coupables.

Selon le procureur, la SNCF, Systra et SNCF Réseau n'ont pas correctement évalué les risques.

Il a réclamé de fortes amendes contre ces trois sociétés: 225.000 euros, soit le maximum légal encouru, contre Systra qui "porte la responsabilité la plus importante" et 200.000 et 150.000 euros à l'encontre de la SNCF et SNCF Réseau, multipliés par deux en raison de l'état de récidive légale de ces deux entités, soit respectivement 400.000 et 300.000 euros.

Face à "la souffrance des victimes" et à "la douleur indicible" d'avoir perdu un proche, les peines requises "n'ont qu'un aspect symbolique", a admis le procureur. "Je regrette que le maximum légal ne soit pas à la hauteur", a-t-il souligné.