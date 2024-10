Wall Street ouvre en baisse après une mauvaise surprise sur l'inflation

L'inflation est revenue à 2,4% sur un an contre 2,5% en août, selon l'indice CPI publié jeudi par le département du Commerce, soit son plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,2%, restant sur le même rythme que les deux mois précédents.

Les chiffres ressortent moins bons qu'espérés: sur un an, les analystes tablaient sur une hausse de 2,3% des prix à la consommation, selon le consensus publié par MarketWatch.

L'inflation de base, c'est-à-dire hors prix de l'alimentation et de l'énergie, a de son côté atteint 0,3% sur un mois, soit autant qu'en août, et 3,3% sur un an, contre 3,2% un mois plus tôt.

"Le marché est un peu en baisse à cause de deux choses. Premièrement, (l’indice CPI) modifie les perspectives concernant les futures baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed)", a commenté Adam Sarhan de 50 Park Investments.