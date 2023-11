L'indice BEL 20 balaie sa perte de la veille

Aedifica (58,95) et KBC (53,16) se distinguaient par des bonds de 2,7 et 2,6% devant Sofina (202,40) et Umicore (23,53) qui progressaient de 2,2 et 2%, suivies de Cofinimmo (65,45) qui gagnait 1,7%.

Aperam (27,22) et Barco (15,48) étaient positives de 1,5%, UCB (68,50) s'appréciant de 1,2% comme Ackermans (147,30), D'Ieteren (155,80) et WDP (25,84) tandis que Ageas (38,52) et AB InBev (56,78) s'appréciaient de 1,2 et 0,6%.