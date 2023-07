L'inflation américaine ralentit, Wall Street se réjouit

La Bourse de New York a débuté en nette hausse mercredi, se réjouissant d'un bon chiffre d'inflation aux Etats-Unis montrant qu'en juin la hausse des prix a ralenti plus que prévu à 3% sur un an.

L'inflation a nettement marqué le pas en juin aux Etats-Unis à 3% sur un an, contre 4% un mois avant et 3,1% prévu, selon l'indice CPI. Sur un mois, elle a avancé de 0,2% alors que les analystes attendaient 0,3%.

Et surtout, le dollar a dérapé au plus bas depuis plus d'un an face à l'euro à 1,1094 dollar pour un euro (-0,77%) vers 14H00 GMT. Face au franc suisse, le billet vert est même descendu au plus bas depuis 2015.

Si comme le supputaient les investisseurs devant ce ralentissement de l'inflation, la Fed ne relève les taux qu'une seule fois cette année, cela limite l'attrait des placements en dollars au profit de l'euro car la Banque centrale européenne (BCE) n'en a pas terminé pour sa part avec son cycle de hausses des taux.

L'indice Vix, dit l'indice "de la peur" parce qu'il reflète la volatilité du marché boursier, s'assagissait nettement reculant de plus de 5% à 14 points.

A la cote, alors que plusieurs résultats trimestriels bancaires sont attendus cette semaine, les titres des banques étaient recherchés: JPMorgan gagnait 1,37% tandis que Bank of America, Citigroup et Wells Fargo gagnait plus de 2%. Goldman Sachs bondissait de 3,73%.

Les grands noms de la technologie avaient aussi le vent en poupe d'Amazon (+1,43%) à Meta (+1,44%) en passant par Tesla (+1,44% également).

Nvidia, la coqueluche des investisseurs enthousiastes pour le secteur de l'intelligence artificielle, grimpait de 2,40% à 434,34 dollars.

Le vendeur de voitures en ligne Carvana, pourtant en difficulté, vrombissait de 4,33% poursuivant son retour en force depuis un mois.

Mais c'est Domino's Pizza qui aiguisait le plus l'appétit des investisseurs s'envolant de plus de 11% après avoir annoncé un accord avec Uber qui va poster ses menus sur son application de livraisons de repas.