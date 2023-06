L'inflation poursuit sa décrue en France, la dette dépasse 3.000 milliards d'euros

L'inflation a atteint 4,5% sur un an, après 5,1% en mai et 5,9% en avril, repassant pour la première fois en plus d'un an sous la barre des 5%.

S'ils ont continué à augmenter en juin (+13,6% sur un an), les prix de l'alimentation n'en ont pas moins ralenti. Dans l'énergie, ils ont même baissé, marquant un renversement de tendance après leur flambée dans le sillage de la reprise post-Covid puis de la guerre en Ukraine.

"Ce sont des résultats encourageants", a commenté Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès, interrogé par l'AFP, estimant que l'inflation devrait poursuivre son reflux sur le reste de l'année.