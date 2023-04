L'interdiction de manifester levée pour 20 magasins de la région anversoise

Elle souligne que la décision de vendredi est un signe encourageant pour les représentants du personnel. "Manifester est un droit important et fondamental pour les travailleurs et les syndicats. Pour nous, les droits sociaux priment sur la pure logique économique."

Le syndicat chrétien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend aussi contester l'ordonnance interdisant les piquets de grève devant les magasins et dépôts de la chaîne de supermarchés dans le Brabant flamand, à Bruxelles et à Puurs (Anvers). Mercredi, Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a rejeté un premier recours de l'ACV. La procédure introduite par Delhaize relève pourtant aussi d'une requête unilatérale. "Nous voulons combattre cette décision", conclut Mme Verleyen.