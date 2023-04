A Lisbonne, des militants pour l'environnement rassemblent un énorme un tas de mégots

"Un seul petit mégot de cigarette représente un bel exemple de la façon dont chacun peut commencer à agir, pas seulement sur la question des mégots et des déchets, mais aussi des problèmes liés à l'océan et, en fin de comptes, de la crise climatique", a-t-il ajouté.

Cet activiste et amateur de surf s'est établi au Portugal il y a six ans et a ensuite abandonné sa carrière de biologiste moléculaire pour se consacrer à la cause de l'environnement.

Il y a deux ans, il avait déjà rassemblé environ un million de mégots en deux mois.

"Nous voulons mettre fin à ce problème en encourageant les gens à jeter leurs mégots à la poubelle ou dans des cendriers de poche, n'importe où sauf par terre", a témoigné David Figueira, un des participants à ce projet.