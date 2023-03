Marc Coucke et Tom De Sutter associés à Beaulieu pour développer un empire du padel

L'entrepreneur, actionnaire principal du Sporting d'Anderlecht, avait annoncé il y a deux ans vouloir investir dans le padel, une pratique qui a le vent en poupe en Belgique. Sa société Padelworld a ainsi fusionné l'an dernier avec Arenal, l'entreprise de l'ancien Diable rouge Tom De Sutter.

Les deux hommes ont fait le point, mardi à Kerkrade (Pays-Bas), sur l'état de leurs activités. Lors de son arrivée dans le milieu, Marc Coucke avait évoqué un objectif de 100 à 200 terrains à la fin 2021. Il en compte finalement 60, répartis au sein de neuf clubs. "C'est moins que prévu, mais nous sommes quand même leaders en Belgique", a relevé l'homme d'affaires. "Les clubs où nous sommes implantés sont en outre plus larges que ce que nous pensions. On vise les sites avec des terrains intérieurs et extérieurs, une bonne cafétéria et, dans certains cas, une salle de fitness ou d'autres activités. C'est ce que recherchent les joueurs de padel."