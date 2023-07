A Mexico, sur la route des tacos pour plonger dans les saveurs de la ville

Rebeca déguste un taco "al pastor" (à la viande de porc) dans un local de Mexico qui fait également office d'atelier mécanique. Une étape obligée sur la route des "taquerias", qui attire de plus en plus de touristes et de curieux.

"C'est totalement unique", commente Rebeca de Avila, une Américaine qui découvre la ville à travers son plat typique, rudimentaire et aux saveurs complexes: viandes, ananas, coriandre, oignon, le tout enroulé dans des petites galettes ("tortillas") de maïs tièdes et molles.