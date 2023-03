Orpea placé en procédure de "sauvegarde accélérée"

"Le plan se déroule comme prévu. Je suis extrêmement confiant pour la suite", a déclaré à l'AFP Laurent Guillot, le directeur général d'Orpea, qui a pris l'an dernier les rênes de l'entreprise, après la déflagration provoquée par le livre-enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs".

Approuvé au cours des dernières semaines par environ 51% des créanciers financiers non sécurisés, ce plan de restructuration doit permettre au groupe d'assurer sa "pérennité", a souligné M. Guillot. Il s'agit de tourner la page des dérives passées - notamment les investissements trop lourds dans l'immobilier et à l'international - pour "dédier plus de moyens aux soins, à l'accompagnement des résidents et des patients, et au personnel", a-t-il ajouté.

Le plan prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dettes du groupe sur un total de 9,7 milliards, en les convertissant en capital, avec un ratio de 0,30 euro de capital pour un euro de dette annulée.