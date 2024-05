"Panama Papers": décès de Ramon Fonseca, l'un des deux avocats au coeur du scandale

"Tout processus judiciaire entraîne un poids énorme pour une personne qui est accusée, et encore plus dans les circonstances dans lesquelles ce processus s'est déroulé", a déclaré à l'AFP l'avocate de M. Fonseca, Daika Indira Levy, après avoir confirmé la mort de son client.

L'affaire a éclaté en 2016 après la publication d'une enquête, connue sous le nom de "Panama Papers", menée par le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI).

Basée sur la fuite de 11,5 millions de documents provenant de l'étude Mossack Fonseca, elle a révélé que des chefs d'Etat et de gouvernement, des responsables politiques de premier plan et des personnalités des finances, des sports et du monde artistique ont caché au fisc des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices.

A cette fin, ils ont créé des sociétés opaques, par l'intermédiaire du cabinet panaméen, pour ouvrir des comptes bancaires et créer des sociétés écrans dans plusieurs pays, afin de dissimuler de l'argent, provenant dans certains cas d'activités illégales, selon l'enquête du consortium.