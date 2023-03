Pizzas contaminées: Nestlé ferme l'usine Buitoni de Caudry, "un gâchis" pour les salariés

Les informations ont filtré peu à peu, avant le couperet: fermeture immédiate et maintien des salaires jusqu'en décembre. "On perd plus qu'un emploi: une deuxième famille", soupire Christophe Dumez, depuis 30 ans chez Buitoni comme aide cuisinier.

"C'est un immense gâchis", poursuit-il. "Je vais me réorienter, mais j'ai 50 ans. En usine, on est déjà des seniors, ça va être très dur."

- "On n'est pas responsables" -

"Aujourd’hui, on se retrouve avec plus rien à cause d’une bactérie qui a malheureusement fait deux décès", regrette Didier Fontaine, magasinier cariste depuis 10 ans. "On veut que Nestlé prenne sa responsabilité et dise à la France entière que nous, en tant que salariés, nous ne sommes pas responsables".