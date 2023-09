Plus de 20 milliards pour le bon d'État: va-t-il plomber les finances publiques ou les sauver ?

Rappel : le bon d'État lancé par le ministre Van Peteghem a une durée d'un an (votre argent est bloqué mais "garanti"), et vous recevrez un taux d’intérêt net de 2,81%. Le but du jeu: avant tout de la communication et de la politique économique. Le gouvernement fédéral espère en effet stimuler la concurrence et donc inciter les banques à relever leurs taux d'intérêt au niveau des comptes épargne mais aussi envoyer un signal positif aux marchés financiers.

Que va-t-il faire avec l'argent ?

Les bons d’Etat vont rapporter plus que prévu (plus de 20 milliards d'euros, chiffre de jeudi). Que faire de cet argent ? Comme on vient de le dire, l’État a un besoin constant de financement pour fonctionner, et il doit continuellement combler son déficit, tout en remboursant les anciens emprunts qui arrivent à échéance. Grâce à ces 20 milliards, il pourra renoncer à certains emprunts sur les marchés, ou assurer les besoins de financement de 2024, par exemple. C'est l’Agence de la dette qui maitrise tout cela. Pour répondre à la question initiale: ce bon d'Etat ne va pas plomber les finances de l'Etat, mais ne va pas les sauver non plus. C'est une opération win-win: le cioyen gagne, l'Etat ne perd pas d'argent, et il encourage les banques à augmenter les taux d'intérêt de leurs produits d'épargne.

Sachez que la date limite des souscriptions est la suivante: auprès de l'Agence de la dette jusqu'au 31 août, et auprès des banques jusqu'au 1er septembre.