Polluants éternels: perquisitions en cours chez les industriels Arkema et Daikin

Des perquisitions sont en cours mardi sur des sites des groupes chimiques Arkema et Daikin dans le cadre d'une enquête sur la contamination aux PFAS, les polluants éternels, dans la vallée de la chimie.

Les perquisitions ont débuté dans la matinée et se poursuivent sur "plusieurs sites" d'Arkema: à Pierre-Bénite (Rhône), dans le sud de Lyon, sur un second site à proximité, et au siège francilien de Colombes (Hauts-de-Seine), a déclaré à l'AFP la direction, confirmant une information de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.