Près d'un accident de trottinette électrique sur trois survient à un carrefour

Les accidents de trottinettes électriques sont plus fréquents à un carrefour, ressort-il samedi de l'analyse des procès-verbaux d'accidents réalisée par l'institut Vias. Alors que les collisions ont quadruplé en deux ans (409 en 2020 et 1.748 en 2022), l'institut sensibilise lundi les utilisateurs aux dangers qu'ils courent en raison de leur comportement.

Un an après l'entrée en vigueur de nouvelles règles pour l'usage des trottinettes, le 1er juillet dernier, et face à l'augmentation des accidents, l'institut a tenté de dresser le profil des accidents les plus courants.

Les collisions à un carrefour arrivent en tête (29%), et celles impliquant un usager de trottinette avec un automobiliste à ces endroits sont souvent dues au fait que l'un ne voit pas l'autre.