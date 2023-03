Proximus accélère le déploiement de la fibre optique en région liégeoise

L'opérateur de télécommunications mobile belge Proximus poursuit le déploiement de la fibre optique en région liégeoise. Après les villes de Liège et Seraing, des travaux seront lancés cette année dans les communes d'Ans, Awans, Grâce-Hollogne, Herstal et Saint-Nicolas. D'ici fin 2025, un peu plus de 200.000 foyers et entreprises en région liégeoise auront accès à la fibre optique, a indiqué jeudi Virginie Géradin, directrice du déploiement fibre de Proximus, lors d'une présentation aux représentants des communes concernées.