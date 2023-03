Redressement ou cession ? Go Sport toujours sans réponse

Le tribunal de commerce de Grenoble, qui avait placé Go Sport et sa filiale Go Sport France en redressement judiciaire au début de l'année, s'est penché lundi en audience sur le rapport des administrateurs judiciaires et a décidé de renvoyer l'examen de l'affaire, selon des jugements datés de mercredi.

La période d'observation pendant laquelle les deux entreprises sont autorisées à "poursuivre leur activité" est maintenue jusqu'au 19 juillet 2023, a tranché le tribunal. Il "résulte des éléments rapportés au tribunal que" les deux entreprises pourraient "être en mesure d'améliorer (leur) situation".

Les deux prochaines étapes judiciaires du processus sont prévues les 29 mars et 18 avril.