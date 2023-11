Saint-Nicolas lance Saintnicolis, un distributeur de cadeaux en collaboration avec bpost

Le dispositif, installé jusque jeudi au Dockx Bruxsel, sera proposé aux gares de Namur et de Louvain (15 et 16 novembre), aux Grands Prés à Mons et au Quartier Bleu à Hasselt (17 et 18 novembre), aux gares de Bruges et Gand-Saint-Pierre (22 et 23 novembre), à la Médiacité à Liège (25 et 26 novembre), à la gare de Bruxelles-Central (29 et 30 novembre) et à la Stadsfeestzaal à Anvers (2 et 3 décembre).

Outre ce distributeur spécial, bpost gère comme chaque année le secrétariat de Saint-Nicolas. Tous les enfants désirant envoyer une lettre peuvent le faire à l'adresse suivante jusqu'au 15 décembre : Saint-Nicolas, rue du Paradis 1, 0612 Ciel. Toutes les lettres postées seront ensuite traitées et un cadeau sera renvoyé aux enfants sages qui ont bien indiqué l'adresse de l'expéditeur au dos de leur enveloppe. Les classes de 3e maternelle à la 3e primaire peuvent également envoyer une lettre et leurs dessins, une réponse leur sera aussi adressée. Ce sont près de 350.000 lettres qui sont envoyées chaque année à Saint-Nicolas, indique bpost.