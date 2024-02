Saint-Valentin: l'irrésistible ascension du sex-toy, un objet de plaisir normalisé

"Le 12, le 13 et 14 février, c'est 4 à 500 personnes par jour. Je ne décolle pas de la caisse", dit Olivier Prapant, gérant d'une boutique de la chaîne Passage du désir, dans le quartier Saint-Lazare à Paris, qui prévoit de tripler ses ventes dans les jours qui précèdent la fête des amoureux.

Depuis plusieurs années, le secteur est en ébullition. Fin 2021, le cabinet de conseil PwC estimait le marché mondial des accessoires sexuels à 19 milliards de dollars, avec une perspective de croissance de 7,1% par an jusqu'en 2026, et même 7,5% pour la France.

"Les Français étaient en retard sur les sex-toys comparé au Royaume-Uni, où presque tout le monde a déjà son +rabbit+ (célèbre sex-toy popularisé par la série américaine Sex and the City). Il y a un rattrapage qui s'opère", observe Patrick Pruvot, président fondateur de la chaîne de boutiques Passage du désir.

- Canard vibreur, objet de design -

Lui qui a ouvert son premier magasin en 2007 a vu les produits se diversifier et monter en gamme et résume en une phrase la métamorphose du secteur: "On est passé du sexe réaliste sous blister, au canard vibreur, à un objet de design peu explicite".