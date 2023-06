Sécurité énergétique: la Berd et l'Ukraine mobilisent 600 millions d'euros

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a annoncé mercredi "unir ses forces" avec le gouvernement ukrainien pour mobiliser 600 millions d'euros de prêts et de subventions de donateurs internationaux pour la sécurité énergétique du pays.

La Berd "a signé aujourd'hui (mercredi) trois protocoles d'accord avec le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal", avec à la clé 200 millions d'euros pour l'opérateur national Ukrenergo, la même somme pour la société gazière Naftogaz et une enveloppe identique pour le fournisseur d'énergie hydroélectrique Ukrhydroenergo, selon un communiqué.

Cette annonce a eu lieu lors d'une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine qui réunit mercredi et jeudi à Londres plus de 60 pays, institutions internationales et secteur privé, lors de laquelle les alliés occidentaux de Kiev ont déjà promis d'augmenter leur aide financière à l'économie du pays.