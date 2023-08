Sept F-35 belges en cours d'assemblage, mais des délais de livraisons s'annoncent

Le premier de ces chasseurs furtifs de cinquième génération Lightning II est entré dans la phase finale d'assemblage sur l'immense chaîne de montage de ces avions (plus de 1,6 kilomètre de long), dont la chaîne de montage accueille quelque 200 appareils à des stades divers et qui en produit quelque 150 par an. Sa sortie d'usine est prévue début décembre, a indiqué l'un des vice-présidents de Lockheed Martin, Randall Howard, qui a admis des retards dans le processus d'essais de nouveaux équipements, connus en jargon comme Technology Refresh 3 (TR-3).

Les ailes de cet avion ont été jointes au fuselage et il a reçu son train d'atterrissage.