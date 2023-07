Shell: le bénéfice net trimestriel recule, plombé par la baisse des prix des hydrocarbures

Le géant pétrolier britannique Shell a dévoilé jeudi un bénéfice en nette baisse au deuxième trimestre, plombé par la baisse des ventes de gaz naturel et le recul du prix des hydrocarbures.

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 3,1 milliards de dollars, en baisse de 64% par rapport aux 8,7 milliards de bénéfices engrangés au premier trimestre, et de plus de 80% sur un an, a précisé Shell dans un communiqué.

Shell affiche "de solides performances (...) malgré un environnement de diminution du prix des matières premières", a commenté le directeur général Wael Sawan, annonçant un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars.