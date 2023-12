Solvay: les syndicats appellent les actionnaires à voter contre le bonus promis à leur CEO

L'entreprise chimique belge convoque ses actionnaires ce vendredi en vue d'approuver la scission du géant de la chimie en deux sociétés autonomes (Solvay et Syensqo). L'un des points à l'ordre du jour concerne l'attribution d'une prime de 12 millions d'euros pour la CEO Ilham Kadri "au regard de son engagement exceptionnel dans la réalisation du projet de scission partielle", peut-on lire dans le courrier du conseil d'administration.

Cependant, les syndicats chrétien et socialiste appellent d'ores et déjà les actionnaires à se prononcer contre le versement de cette prime. Une proposition de bonus jugée "indigne, néfaste aux intérêts de Solvay/Syensqo, qui génère une très mauvaise publicité et constitue un véritable affront au personnel", aux yeux de la CNE et du SETCa.