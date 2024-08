Soulagée, Wall Street reprend de l'élan

L'indice Dow Jones a gagné 1,76% à 39.446,49 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a bondi de 2,87% à 16.660,02 points et le S&P 500 a grimpé de 2,30%, signant sa meilleure séance depuis 2022, à 5.319,31 points.

La Bourse de New York a poussé un soupir de soulagement jeudi, après les turbulences du début de semaine, et a repris de l'élan, favorisée par un bon indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis, publiées peu avant l'ouverture du marché boursier, ont reculé plus que prévu la semaine dernière, pour s'établir à 233.000 contre 240.000 attendus.

Ce signe de bonne tenue du marché de l'emploi a permis de dissiper les inquiétudes des investisseurs quant aux risques de récession aux Etats-Unis.

"Pour moi, les données suggèrent que nous sommes sur la voie d’un ralentissement et non pas d'une récession", a commenté Oren Klachkin, économiste chez Nationwide Financial Markets.