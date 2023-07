SPIE Belgium décroche un contrat pour la télégestion des tunnels de Wallonie

La société SPIE Belgium, spécialisée dans le domaine de l'énergie et des communications, a décroché un contrat auprès de la Sofico pour la télégestion des 54 tunnels et trémies de Wallonie, annonce-t-elle mardi par voie de communiqué. Au total, c'est la gestion de près de 11 kilomètres de tunnels qui sera optimisée grâce à un nouveau logiciel centralisé et un serveur dédié.