Testachats dénonce la fin des cartes d'embarquement papier annoncée par Ryanair

Le CEO de la compagnie aérienne low cost Michael O'Leary a annoncé lundi que les comptoirs Ryanair disparaîtraient dans les aéroports au printemps prochain et que chaque passager devrait s'enregistrer via son smartphone. À terme, Michael O'Leary veut rendre impossible l'enregistrement au comptoir. "Nous travaillons pour que tout soit fait via l'application au plus tard le 1er mai", selon ses propos relayés par les médias irlandais. L'objectif de cette mesure est de limiter les coûts opérationnels de la compagnie.

Un choix que déplore Testachats. "La décision de Ryanair de supprimer les cartes d'embarquement papier est un pas de plus vers l'exclusion des personnes qui ne disposent pas d'un smartphone. Nous pensons qu'il s'agit d'une pratique discriminatoire et enjoignons les autorités, en particulier européennes, à se saisir sérieusement de cette question", a réagi la porte-parole de l'association de défense des consommateurs, Julie Frère.