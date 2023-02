Trouver du personnel adéquat, principale difficulté de 3 entreprises sur 4

Trouver du personnel adéquat et le garder constitue, en Belgique, la principale difficulté de 3 entreprises sur 4, ressort-il d'une étude du prestataire de services RH Acerta et de la KU Leuven publiée ce lundi.

Selon cette enquête à laquelle ont répondu 270 managers, "l'inflation galopante, la récession imminente et l'indexation salariale automatique sont des défis majeurs pour les entreprises. Mais la pénurie sur le marché de l'emploi est également tout sauf révolue. Pour 3 entreprises sur 4, trouver les bonnes personnes et les garder est la plus grande préoccupation du moment.'

Plus de 9 entreprises sur 10 déclarent également fournir du feed-back aux candidats après un entretien d'embauche, même si ceux-ci n'ont pas décroché le poste. Quand c'est le cas, il s'agit presque toujours de feed-back personnalisé (92,2 %) pour les candidats retenus ; nettement moins pour les candidats non retenus (58,9 %).

"Une expérience positive déclenche une attitude positive de la part du candidat par la suite. À cet égard, il existe une prise de conscience croissante sur l'importance d'un bon feed-back qui rapporte aux deux parties", pointe Rein De Cooman, professeur à la KU Leuven.

Enfin, 62 % des entreprises considèrent comme un (grand) défi le fait de développer chez leurs collaborateurs les compétences qui seront nécessaires à l'avenir. "Plutôt que de mener une politique de licenciements et d'embauches, comme c'est le cas ces derniers temps chez les géants de la tech américains, les entreprises belges préfèrent miser sur l'employabilité durable des travailleurs. Dans ce contexte, la volonté d'apprentissage et la capacité d'adaptation sont des compétences qui gagnent en importance", commente Benoît Caufriez, directeur d'Acerta Consult.