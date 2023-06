UCB et arGEN-X repoussent le BEL 20 sous les 3.500 points

En reculant de 0,8% à 3.476 points mardi vers 11h, l'indice BEL 20 était à nouveau à la traine de ses voisins européens avec 17 de ses éléments en baisse et sous la pression surtout d'UCB (77,86) et arGEN-X (350,80) qui abandonnaient 3,8 et 2%.

Solvay (100,25) repassait de 0,2% dans le rouge tandis que Galapagos (37,07) gagnait une fraction, KBC (61,58) regagnant 0,4% alors qu'Ageas (36,96) et AB InBev (51,37) cédaient 0,1 et 0,8%.

Cofinimmo (68,05) repassait par son point de départ tandis qu'Aedifica (54,25) et WDP (24,72) reculaient de 0,3 et 0,8%, Sofina (189,70) et Melexis (85,05) de 0,9 et 0,7%, Elia (113,40) et Aperam (31,17) de 0,4 et 0,7%.