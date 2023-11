Un BEL 20 à la traine pénalisé par Aperam et KBC

L'indice BEL 20 repartait à la baisse vendredi matin à l'instar de ses voisins européens dont il restait à la traine. Il perdait 1,3% vers 11h00 en s'inscrivant à 3.433 points avec tous ses éléments dans le rouge, pénalisé par les chutes de 3,5% de Aperam (26,83) et KBC (50,42).

Umicore (22,90) suivait avec une baisse de 2,2% en compagnie des trois immobilières qui reperdaient un peu plus de 1,5% chacune après leur nette progression de la veille. arGEN-X (454,70) et Galapagos (33,60) reculaient de 1,2 et 0,4%, Solvay (97,06) et UCB (66,32) de 1,3 et 0,2%.

Elia (93,35) et Melexis (72,80) étaient négatives de 1,5 et 1,9%, Sofina (193,50) et GBL (72,44) de 1,3 et 1,1%, Barco (15,35) et Proximus (8,16) de 1,1 et 0,2%. AB InBev (55,61) valait 1,2% de moins que jeudi, Ageas (37,63) reculant de 0,1%, D'Ieteren (152,30) et Ackermans (143,10) de 0,5 et 0,3%. Atenor (11,40) plongeait par ailleurs de 13,6% supplémentaires à l'annonce du lancement de son augmentation de capital, Shurgard (37,185) chutant de même de 5,9% à l'annonce de la réussite de la sienne en une journée.

Les résultats de bpost (5,035) avaient fait bondir le titre de 6%, écart ramené depuis à 1,4% alors que Azelis (18,15) reperdait 4,6% après avoir vu ses résultats salués par un bond de 14,6% la veille. Oxurion (0,0011) et Sequana Medical (2,56) reperdaient enfin 8,3 et 8,6%, Onward Medical (3,70) et Biosenic (0,0498) reculant de 3,4 et 6,4% alors que Nyxoah (5,10) et MDxHealth (0,283) rebondissaient de 8,5 et 4,8%. L'euro s'inscrivait à 1,0675 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0715 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.865 euros, en progrès de 45 euros.