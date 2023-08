Un BEL 20 à la traine sous la pression de KBC qui perd près de 6%

L'inflation américaine inférieure aux attentes venait en soutien aux marchés dans l'après-midi de jeudi permettant notamment à l'indice BEL 20 de repasser et terminer la journée dans le vert malgré la pression de KBC (64,22) qui chutait de 5,89% après résultats et malgré l'annonce de rachats d'actions propres.

Melexis (91,00) et UCB (81,40) valaient 0,05 et 0,15% de moins que la veille alors que Solvay (105,55) progressait de 0,67%, arGEN-X (457,00) et Galapagos (36,16) de 1,15 et 2%.

L'indice bruxellois, qui avait perdu jusqu'à 0,63%, terminait sur une petite hausse de 0,14% à 3.718,92 points avec 16 de ses éléments dans le vert, Cofinimmo (72,70) en tête avec un gain de 3,19% devant Proximus (6,69) et Sofina (210,40) qui s'appréciaient de 2,70 et 2,24%, WDP (26,22) de 1,63%.

AB InBev (51,93) et Ageas (38,56) étaient positives de 1,25 et 1,90%, D'Ieteren (162,30) et Aperam (27,64) de 1,31 et 1,25%.

Hors indice, MDxHealth (0,338) devait se distinguer en bondissant de 20% après l'annonce d'un partenariat, écart ramené finalement à 0,9% seulement alors que Oxurion (0,0019) et Nyxoah (7,22) repartaient de 11,7 et 4,6% à la hausse, Mithra (2,795) et Celyad (0,57) gagnant 5,5% à l'inverse de Biosenic (0,0402) et DMS Imaging (0,0145) qui chutaient de 9,9 et 9,4%.

Des hausses de plus de 2% étaient relevées en Shurgard (42,55), VGP (100,40), Immobel (36,00) et Care Property Invest (13,54) ; Accentis (0,029) et Home Invest (17,56) bondissant de 5,8 et 4%.