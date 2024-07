Un gros contrat permet à Aerospacelab de passer à la production en série

MDA Space est un leader mondial de la robotique spatiale, des systèmes satellitaires et de l'infrastructure spatiale. Elle est engagée dans le projet Aurora qui contribuera à soutenir les livraisons de produits pour la constellation de satellites en orbite basse Telesat Lightspeed.

Aerospacelab fournira pour le projet Aurora des régulateurs de charge de batterie, un sous-système critique de haute puissance qui se trouve entre les panneaux solaires et les batteries. Le contrat porte sur la livraison de plus de 200 unités sur trois ans, les premières fournitures devant intervenir en 2026. C'est le plus gros contrat d'un seul tenant pour Aerospacelab.