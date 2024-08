Un important chantier de réhabilitation des revêtements va débuter sur la N3 à Thimister

Le lundi 19 août débutera la première phase du chantier de réhabilitation des revêtements de la N3 à hauteur de Thimister-Clermont, dans la province de Liège. Ces travaux, découpés en plusieurs phases afin de limiter leur impact sur la circulation, permettront de réhabiliter les revêtements de la nationale entre le giratoire Cavalier Fonck et le giratoire de la Maison Blanche, a annoncé vendredi la Sofico, gestionnaire de l'infrastructure.

Les travaux se concentreront d'abord sur le tronçon compris entre les giratoires Cavalier Fonck et Sacré Cœur. Dès ce lundi 19 août et jusqu'au jeudi 29 août, la circulation sera ainsi entièrement fermée sur la N3 entre les ronds-points, et ce dans les deux sens de circulation.

En direction de Henri-Chapelle, la circulation sera déviée via l'échangeur de Battice, l'E40/A3 vers l'Allemagne et l'échangeur n°37 bis "Thimister-Clermont" jusqu'à la N3.