Une action du personnel de MC Three Carpets à Waregem contre la "faillite frauduleuse"

Les travailleurs se sont mobilisés vendredi devant les portes de l'entreprise textile MC Three Carpets à Waregem. "Avec 150 employés et quelques membres du conseil d'administration, nous protestons contre la faillite frauduleuse", explique Moussa Boualem, représentant du syndicat chrétien ACV (CSC). "Il y a pourtant suffisamment de commandes, mais la propriétaire de l'entreprise laisse MC Three Carpets payer 200.000 euros de loyer à sa propre société", a fait valoir le syndicat.